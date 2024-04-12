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Меркулов Иосиф Иванович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Казначеев Иван Павлович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Меркулов - Иванов Василий Иосифович

Мать ребёнка: Меркулова Дарья Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Васса Иосифовна

Мать ребёнка: Меркулова Дарья Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Пелагея Иосифовна

Мать ребёнка: Меркулова Дарья Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Меркулов Сергей Иосифович

Мать ребёнка: Меркулова Дарья Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Матрена Иосифовна

Мать ребёнка: Меркулова Дарья Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Дарья Степановна

Смерть
1772
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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