Меркулов Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Казначеев Иван Павлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1753
Сын: Меркулов - Иванов Василий Иосифович
Мать ребёнка: Меркулова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Васса Иосифовна
Мать ребёнка: Меркулова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Пелагея Иосифовна
Мать ребёнка: Меркулова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Меркулов Сергей Иосифович
Мать ребёнка: Меркулова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Матрена Иосифовна
Мать ребёнка: Меркулова Дарья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1772