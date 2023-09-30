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Макаркин Гавриил Фадеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1908 ст.

Жена: Макаркина (Владимирова) Агафья Яковлевна

Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1908

Дочь: Макаркина Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Макаркина (Владимирова) Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
16.06.1910

Сын: Макаркин Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Макаркина (Владимирова) Агафья Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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