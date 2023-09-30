Макаркин Гавриил Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1908 ст.
Бохино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1908
Дочь: Макаркина Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Макаркина (Владимирова) Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
16.06.1910
Сын: Макаркин Федор Гаврилович
Мать ребёнка: Макаркина (Владимирова) Агафья Яковлевна
Смерть
Неизвестно