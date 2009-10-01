Великанов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеликанов Александр

Великанов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.10.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонова (Великанова) Наталья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.10.2009

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