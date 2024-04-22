Романова (Михеева) Надежда Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Михеева) Надежда Тимофеевна

Место рождения

Ямаши, Красночетайский район, Чувашская Республика

Дата рождения

14.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1963

Отец: Михеев Тимофей Семенович

Мать: Михеева Ксения

Ямаши, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.02.1985

Дочь: Митрофанова Алина Анатольевна

Отец ребёнка: Романтов Анатолий

Рождение ребёнка
30.06.1991

Дочь: Романова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Романтов Анатолий

Кетрось, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Роман Анатольевич

Отец ребёнка: Романтов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романтов Анатолий

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