Романова (Михеева) Надежда Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения14.11.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1963
Отец: Михеев Тимофей Семенович
Мать: Михеева Ксения
Рождение ребёнка
10.02.1985
Дочь: Митрофанова Алина Анатольевна
Отец ребёнка: Романтов Анатолий
Рождение ребёнка
30.06.1991
Дочь: Романова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Романтов Анатолий
Кетрось, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Роман Анатольевич
Отец ребёнка: Романтов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романтов Анатолий