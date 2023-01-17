Карпачев Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпачев Владимир Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1977

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1977

Отец: Карпачев Виктор Алексеевич

Мать: Карпачева Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
22.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпачева Анастасия Львовна

Рождение ребёнка
02.07.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпачева Анастасия Львовна

Работа или профессия
Неизвестно
ИП
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпачева Анастасия Львовна

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