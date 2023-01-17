Карпачев Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1977
Рождение ребёнка
22.10.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпачева Анастасия Львовна
Рождение ребёнка
02.07.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпачева Анастасия Львовна
Работа или профессия
Неизвестно
ИП
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно