Косарева Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1921
Дата смерти25.04.2005
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1921
Отец: Козлихин Алексей Дмитриевич
Мать: Екатерина Сидоровна
Рождение ребёнка
31.08.1946
Дочь: Колодина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Косарев Иван Антонович
Рождение ребёнка
19.09.1948
Дочь: Ермошкина Томара Ивановна
Отец ребёнка: Косарев Иван Антонович
Рождение ребёнка
28.05.1951
Сын: Косаре Владимир Ивановнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.2005