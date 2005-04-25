Косарева Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарева Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1921

Дата смерти

25.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1921

Отец: Козлихин Алексей Дмитриевич

Мать: Екатерина Сидоровна

Рождение ребёнка
31.08.1946

Дочь: Колодина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Косарев Иван Антонович

Рождение ребёнка
19.09.1948

Дочь: Ермошкина Томара Ивановна

Отец ребёнка: Косарев Иван Антонович

Рождение ребёнка
28.05.1951

Сын: Косаре Владимир Ивановнович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косарев Иван Антонович

Смерть
25.04.2005
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