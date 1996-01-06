Марсагишвили Элдари
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марсагишвили Геде
Мать: Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Марсагишвили Вита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили Миндия
Мать ребёнка: Марсагишвили Вита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инга
Мать ребёнка: Марсагишвили Вита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили Эдик
Мать ребёнка: Марсагишвили Вита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нато
Мать ребёнка: Марсагишвили Вита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марсагишвили Вита