Костин Пётр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 02.10.1940
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.10.1940
Отец: Костин Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1968
Мать ребёнка: Костина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
02.05.1973
Дочь: Костина Галина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костина Нина Васильевна
Смерть
2019