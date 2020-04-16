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Костин Пётр Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 02.10.1940

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.10.1940

Отец: Костин Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1968

Сын: Костин Василий Петрович

Мать ребёнка: Костина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
02.05.1973

Дочь: Костина Галина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Нина Васильевна

Смерть
2019
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