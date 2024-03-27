Шарипова Фархи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипова Фархи

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарипов Шавали

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарипов Шавали

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарипов Шавали

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарипов Шавали

Смерть
Неизвестно

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