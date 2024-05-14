Погребняков Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1955
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1955
Отец: Погребняков Иван Васильевич
Мать: Погребнякова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1978
Дочь: Погребнякова Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Туголукова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
14.08.1982
Дочь: Погребнякова Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Туголукова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
30.01.1987
Сын: Погребняков Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Туголукова Татьяна Михайловна