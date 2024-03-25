Шкулев Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкулев Степан Михайлович

Шкулев Степан Михайлович

Место рождения

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1768 и 1771

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1771

Отец: Шкулев Михаил Григорьевич

Мать: Шкулева Ульяна Афанасьевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1789 и 1797

Жена: Шкулева Анна Петровна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Шкулев Роман Степанович

Мать ребёнка: Шкулева Анна Петровна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: Шкулева Анна Петровна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Евфросиния Степановна

Мать ребёнка: Шкулева Анна Петровна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1834
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close