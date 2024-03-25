Шкулев Степан Михайлович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1768 и 1771
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1771
Бракосочетание
Между 1789 и 1797
Жена: Шкулева Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Шкулева Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Ирина Степановна
Мать ребёнка: Шкулева Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Евфросиния Степановна
Мать ребёнка: Шкулева Анна Петровна
Смерть
После 1834