Онопко Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнопко Иосиф

Онопко Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онопко Василий Иосифович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онопко Максим Иосифович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Онопко Иван Иосифович

Мать ребёнка: ?

Добротово, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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