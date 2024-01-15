Пугина (Мочкова) Агафья Павлова (Григорьева ?)
Место рожденияд.Ольгино
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.09.1873
Рождение ребёнка
17.04.1875
Сын: Пугин Иван Терентьев
Отец ребёнка: Пугин Терентий Евстафьев
Рождение ребёнка
28.01.1878
Отец ребёнка: Пугин Терентий Евстафьев
Рождение ребёнка
13.08.1879
Дочь: (Пугина) Евдокия Терентьева
Отец ребёнка: Пугин Терентий Евстафьев
Рождение ребёнка
25.07.1893
Дочь: (Пугина) Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Пугин Терентий Евстафьев
Смерть
Неизвестно