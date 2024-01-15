Пугина (Мочкова) Агафья Павлова (Григорьева ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина (Мочкова) Агафья Павлова (Григорьева ?)

Место рождения

д.Ольгино

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.09.1873

Муж: Пугин Терентий Евстафьев

Рождение ребёнка
17.04.1875

Сын: Пугин Иван Терентьев

Отец ребёнка: Пугин Терентий Евстафьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.01.1878

Сын: Пугин Семён Терентьев

Отец ребёнка: Пугин Терентий Евстафьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.08.1879

Дочь: (Пугина) Евдокия Терентьева

Отец ребёнка: Пугин Терентий Евстафьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1893

Дочь: (Пугина) Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Пугин Терентий Евстафьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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