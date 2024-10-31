Шереметьев Федор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметьев Федор Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Шереметьева Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметьев Алексей Федорович

Мать ребёнка: Шереметьева Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметьев Федор Федорович

Мать ребёнка: Шереметьева Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шереметьева Анна Федоровна

Мать ребёнка: Шереметьева Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна

Мать ребёнка: Шереметьева Параскева Федоровна

Смерть
1892

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