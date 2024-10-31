Шереметьев Федор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметьев Алексей Федорович
Мать ребёнка: Шереметьева Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметьев Федор Федорович
Мать ребёнка: Шереметьева Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шереметьева Анна Федоровна
Мать ребёнка: Шереметьева Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ремизова (Шереметьева) Олимпиада Федоровна
Мать ребёнка: Шереметьева Параскева Федоровна
Смерть
1892