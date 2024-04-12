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Демидов Сергей Васильевич

Место рождения

Кобралово, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1979

Отец: Демидов Василий Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Кобралово, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
2012

Сын: Демидов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Демидова Варвара Александровна

Рождение ребёнка
2015

Сын: Демидов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Демидова Варвара Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Варвара Александровна

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