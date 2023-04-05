Трахтенберг (Приданова) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трахтенберг (Приданова) Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1870

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1870

Отец: Придонянц Александр Томаян

Мать: Придонянц Наталья

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Смирнова Наталья Осиповна

Отец ребёнка: Трахтенберг Осип Осипович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Трахтенберг Георгий Осипович

Отец ребёнка: Трахтенберг Осип Осипович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Трахтенберг Александр Осипович

Отец ребёнка: Трахтенберг Осип Осипович

Рождение ребёнка
10.09.1900

Сын: Трахтенберг Павел Осипович

Отец ребёнка: Трахтенберг Осип Осипович

Грузия, г. Тбилиси (по др. данным м. Абас-Туман)
Рождение ребёнка
25.06.1908

Сын: Трахтенберг Михаил Осипович

Отец ребёнка: Трахтенберг Осип Осипович

Narva-Jõesuu, Ida-Viru maakond Estonia
Смерть
1965
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
5 Prospekt Metallistov, , , 195248 Sankt-Peterburg, Russia
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