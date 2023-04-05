Трахтенберг (Приданова) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1870
Дата смерти1965
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1870
Отец: Придонянц Александр Томаян
Мать: Придонянц Наталья
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Смирнова Наталья Осиповна
Отец ребёнка: Трахтенберг Осип Осипович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Трахтенберг Георгий Осипович
Отец ребёнка: Трахтенберг Осип Осипович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Трахтенберг Александр Осипович
Отец ребёнка: Трахтенберг Осип Осипович
Рождение ребёнка
10.09.1900
Сын: Трахтенберг Павел Осипович
Отец ребёнка: Трахтенберг Осип Осипович
Грузия, г. Тбилиси (по др. данным м. Абас-Туман)
Рождение ребёнка
25.06.1908
Сын: Трахтенберг Михаил Осипович
Отец ребёнка: Трахтенберг Осип Осипович
Narva-Jõesuu, Ida-Viru maakond Estonia
Смерть
1965
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
5 Prospekt Metallistov, , , 195248 Sankt-Peterburg, Russia