Черных Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Виктор Александрович

Отец ребёнка: Черных Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черных) Рая Александровна

Отец ребёнка: Черных Александр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Александр Семенович

Смерть
Неизвестно

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