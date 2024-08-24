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Енькова Агафья Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еньков Парамон (Пармен) Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еньков Агафон Парамонович

Отец ребёнка: Еньков Парамон (Пармен) Егоров

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Енькова Варвара Парамонова

Отец ребёнка: Еньков Парамон (Пармен) Егоров

Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
173-12-1075-29
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Дочь: (Енькова-Янькова) Ирина Парменова

Отец ребёнка: Еньков Парамон (Пармен) Егоров

Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
173-12-1075-29
Рождение ребёнка
06.08.1883 ст.

Сын: Еньков Аникита Парменов

Отец ребёнка: Еньков Парамон (Пармен) Егоров

Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
173-16-481-54
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Майорова (Енькова) Василиса Парменова

Отец ребёнка: Еньков Парамон (Пармен) Егоров

Рождение ребёнка
Около 1885 ст.

Сын: Еньков Андрей Парамонов

Отец ребёнка: Еньков Парамон (Пармен) Егоров

173-12-1075-29
Рождение ребёнка
Около 1997 ст.

Сын: Еньков Тимофей Парамонович

Отец ребёнка: Еньков Парамон (Пармен) Егоров

Андреевка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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