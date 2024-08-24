Енькова Агафья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еньков Агафон Парамонович
Отец ребёнка: Еньков Парамон (Пармен) Егоров
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Енькова Варвара Парамонова
Отец ребёнка: Еньков Парамон (Пармен) Егоров
173-12-1075-29
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Дочь: (Енькова-Янькова) Ирина Парменова
Отец ребёнка: Еньков Парамон (Пармен) Егоров
173-12-1075-29
Рождение ребёнка
06.08.1883 ст.
Отец ребёнка: Еньков Парамон (Пармен) Егоров
173-16-481-54
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Майорова (Енькова) Василиса Парменова
Отец ребёнка: Еньков Парамон (Пармен) Егоров
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.
Отец ребёнка: Еньков Парамон (Пармен) Егоров
173-12-1075-29
Рождение ребёнка
Около 1997 ст.
Сын: Еньков Тимофей Парамонович
Отец ребёнка: Еньков Парамон (Пармен) Егоров
Смерть
Неизвестно