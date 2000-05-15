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Андреев Геннадий Николаевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

31.01.1946

Дата смерти

15.05.2000

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1946

Отец: Андреев Николай Кузьмич

Мать: Андреева Лидия Алексеевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
09.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Андреева Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Любовь

Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
15.05.2000
Кострома, город Кострома, Костромская область
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