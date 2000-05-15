Андреев Геннадий Николаевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1946
Дата смерти15.05.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1946
Отец: Андреев Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
09.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Андреева Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Любовь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.05.2000