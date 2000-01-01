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Ринат
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Рашид
Мать
Галина
1961 г.р.
Жена
Света
Дети
Зарина
Тимур
Добавил:
ИШ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Рашид
Мать:
Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Зарина
Мать ребёнка:
Света
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Тимур
Мать ребёнка:
Света
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Света
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