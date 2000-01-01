Ринат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ринат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рашид

Мать: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарина

Мать ребёнка: Света

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимур

Мать ребёнка: Света

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Света

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