Феофан Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феофан Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1786 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1795 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Емельян Феофанов

Мать ребёнка: Матрена Васильева

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Пантелей Феофанов

Мать ребёнка: Матрена Васильева

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Василий Феофанов

Мать ребёнка: Матрена Васильева

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