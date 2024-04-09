Феофан Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Емельян Феофанов
Мать ребёнка: Матрена Васильева
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Пантелей Феофанов
Мать ребёнка: Матрена Васильева
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Василий Феофанов
Мать ребёнка: Матрена Васильева