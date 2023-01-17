Кузминская (Берс) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузминская (Берс) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.11.1846

Дата смерти

24.12.1925

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1919
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
24.12.1925
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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