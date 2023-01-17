Кузминская (Берс) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1846
Дата смерти24.12.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1919
Смерть
24.12.1925