Рыбакова (Алексеева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Алексеева) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова Марфа Василевна

Отец ребёнка: Рыбаков Василий

Рождение ребёнка
28.01.1935

Дочь: (Рыбакова) Нина Василевна

Отец ребёнка: Рыбаков Василий

Смерть
?.03.1983
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
?.03.1983

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