Рыбакова (Алексеева) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова Марфа Василевна
Отец ребёнка: Рыбаков Василий
Рождение ребёнка
28.01.1935
Дочь: (Рыбакова) Нина Василевна
Отец ребёнка: Рыбаков Василий
Смерть
?.03.1983
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
?.03.1983