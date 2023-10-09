Неизвестно Антон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Мария Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Елизавета Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Агния Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Васькина Клавдия Антоновна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно