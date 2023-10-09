Неизвестно Антон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Антон Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Мария Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Елизавета Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Агния Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Васькина Клавдия Антоновна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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