Чихачева Надежда Егоровна
Место рождения
Дата рождения15.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1877
Отец: Егор Никитин
Мать: Екатерина Исидорова
Восприемники Стефан Васильев, Евфимия Ефимова
Бракосочетание
12.05.1895
Поручители Феодот Михайлов, Анфиноген Архипов, Иван Феодоров, Герасим Тимофеев
Рождение ребёнка
23.07.1897
Дочь: (Чихачева) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Чихачев Василий Павлович
Рождение ребёнка
01.07.1902
Дочь: (Чихачева) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Чихачев Василий Павлович
Рождение ребёнка
01.06.1904
Дочь: (Чихачева) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Чихачев Василий Павлович
Восприемники Иван Федотов Чубаков и девица Агриппина Павлова Чихачева
Рождение ребёнка
05.11.1906
Дочь: (Чихачева) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Чихачев Василий Павлович
Восприемники Иван Феодотов Чубаков, Агреппина Павлова Чахачева
Рождение ребёнка
03.03.1909
Дочь: (Чихачева) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Чихачев Василий Павлович
Восприемники Иван Феодотов Чубаков, Агриппина Павлова Чубакова
Рождение ребёнка
18.06.1911
Отец ребёнка: Чихачев Василий Павлович
Рождение ребёнка
07.04.1914
Сын: Чихачев Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Чихачев Василий Павлович
Восприемники Василий Иванов Сысоев, Параскева Никифорова Чахачева
Смерть
Неизвестно