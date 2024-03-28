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Чихачева Надежда Егоровна

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1877

Отец: Егор Никитин

Мать: Екатерина Исидорова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Стефан Васильев, Евфимия Ефимова
Бракосочетание
12.05.1895

Муж: Чихачев Василий Павлович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Поручители Феодот Михайлов, Анфиноген Архипов, Иван Феодоров, Герасим Тимофеев
Рождение ребёнка
23.07.1897

Дочь: (Чихачева) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Чихачев Василий Павлович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.07.1902

Дочь: (Чихачева) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Чихачев Василий Павлович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.06.1904

Дочь: (Чихачева) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Чихачев Василий Павлович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Иван Федотов Чубаков и девица Агриппина Павлова Чихачева
Рождение ребёнка
05.11.1906

Дочь: (Чихачева) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Чихачев Василий Павлович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Иван Феодотов Чубаков, Агреппина Павлова Чахачева
Рождение ребёнка
03.03.1909

Дочь: (Чихачева) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Чихачев Василий Павлович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Иван Феодотов Чубаков, Агриппина Павлова Чубакова
Рождение ребёнка
18.06.1911

Сын: Чихачев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чихачев Василий Павлович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.04.1914

Сын: Чихачев Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Чихачев Василий Павлович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Василий Иванов Сысоев, Параскева Никифорова Чахачева
Смерть
Неизвестно

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