Дедкович Меланья Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Дедкович Степан Григорьев
Отец ребёнка: Дедкович Григорий
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Дедкович Григорий
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Дедкович Григорий
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Дедкович Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедкович Григорий
Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно