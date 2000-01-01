Дедкович Меланья Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедкович Меланья Фролова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Дедкович Степан Григорьев

Отец ребёнка: Дедкович Григорий

Рождение ребёнка
1745

Сын: Дедкович Фома Григорьев

Отец ребёнка: Дедкович Григорий

Рождение ребёнка
1751

Сын: Дедкович Сидор Григорьев

Отец ребёнка: Дедкович Григорий

Рождение ребёнка
1765

Сын: Дедкович Петр Григорьев

Отец ребёнка: Дедкович Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедкович Григорий

Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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