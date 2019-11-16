Псарёв Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1947
Дата смерти16.11.2019
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1947
Отец: Псарёв Алексей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1969
Мать ребёнка: Волощук Лидия Тимофеевна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волощук Лидия Тимофеевна
Смерть
16.11.2019