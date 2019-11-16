Псарёв Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПсарёв Анатолий Алексеевич

Псарёв Анатолий Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1947

Дата смерти

16.11.2019

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1947

Отец: Псарёв Алексей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1969

Сын: Псарёв Вадим Анатольевич

Мать ребёнка: Волощук Лидия Тимофеевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волощук Лидия Тимофеевна

Смерть
16.11.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close