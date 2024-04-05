Валова (Ступникова) Февронья Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова (Ступникова) Февронья Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Ступников Козьма Филиппов

Мать: Ступникова (Селиванова) Стефанида Федотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валов Никита Федотов

Отец ребёнка: Валов Федот Викулов

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Валова Егора? Федотовна

Отец ребёнка: Валов Федот Викулов

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Валова Домна Федотовна

Отец ребёнка: Валов Федот Викулов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Валов Семен Федотович

Отец ребёнка: Валов Федот Викулов

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Валова Марва Федотовна

Отец ребёнка: Валов Федот Викулов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Валов Анлита?? Федотович

Отец ребёнка: Валов Федот Викулов

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Валова Марфа Федотовна

Отец ребёнка: Валов Федот Викулов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Валов Василий Федотович

Отец ребёнка: Валов Федот Викулов

Смерть
Неизвестно

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