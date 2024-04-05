Валова (Ступникова) Февронья Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валов Никита Федотов
Отец ребёнка: Валов Федот Викулов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Валова Егора? Федотовна
Отец ребёнка: Валов Федот Викулов
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Валова Домна Федотовна
Отец ребёнка: Валов Федот Викулов
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Валов Федот Викулов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Валова Марва Федотовна
Отец ребёнка: Валов Федот Викулов
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Валов Федот Викулов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Валова Марфа Федотовна
Отец ребёнка: Валов Федот Викулов
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Валов Федот Викулов
Смерть
Неизвестно