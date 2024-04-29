Гончаренко (Галич) Георгий (Юрий) Иванович
Место рожденияг. Варшава
Дата рождения10.06.1877
Дата смерти12.12.1940
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1877
Отец: Гончаренко Иван Юрьевич
Мать: не указана
г. Варшава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гончаренко) Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Гончаренко (Гоштовт) Елизавета Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гончаренко) Наталия Георгиевна
Мать ребёнка: Гончаренко (Гоштовт) Елизавета Иосифовна
Бракосочетание
1903
Смерть
12.12.1940
Причина смерти: Согласно официальной версии покончил собой, повесившись на электрическом проводе в собственной квартире
Похороны
Неизвестно
г. Рига, Покровское кладбище