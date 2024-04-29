Гончаренко (Галич) Георгий (Юрий) Иванович 10.06.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гончаренко (Галич) Георгий (Юрий) Иванович

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Место рождения

г. Варшава

Дата рождения

10.06.1877

Дата смерти

12.12.1940

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1877

Отец: Гончаренко Иван Юрьевич

Мать: не указана

г. Варшава
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гончаренко) Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Гончаренко (Гоштовт) Елизавета Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гончаренко) Наталия Георгиевна

Мать ребёнка: Гончаренко (Гоштовт) Елизавета Иосифовна

Бракосочетание
1903

Жена: Гончаренко (Гоштовт) Елизавета Иосифовна

Смерть
12.12.1940
Причина смерти: Согласно официальной версии покончил собой, повесившись на электрическом проводе в собственной квартире
Похороны
Неизвестно
г. Рига, Покровское кладбище

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