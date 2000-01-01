Наумова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Зинаида Матвеевна

Отец ребёнка: Наумов Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Лариса Матвеевна

Отец ребёнка: Наумов Матвей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Матвей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: раскулачена в 1931 реабилитиров. в 1992
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