Наумова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Зинаида Матвеевна
Отец ребёнка: Наумов Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Лариса Матвеевна
Отец ребёнка: Наумов Матвей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: раскулачена в 1931 реабилитиров. в 1992