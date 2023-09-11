Каширин Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1903
Дочь: Бинда/хованская Татьяна
Мать ребёнка: Каширина Дарья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Каширина Дарья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Каширина Дарья Ермолаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каширин Антон
Мать ребёнка: Каширина Дарья Ермолаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каширин Василий
Мать ребёнка: Каширина Дарья Ермолаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каширин Алексей
Мать ребёнка: Каширина Дарья Ермолаевна
Смерть
Неизвестно