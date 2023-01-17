Кадочникова (Кадочникова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочникова (Кадочникова) Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марья Терентьевна

Отец ребёнка: Кадочников Терентий Сафронович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кадочников Ларион Терентьевич

Отец ребёнка: Кадочников Терентий Сафронович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадочников Терентий Сафронович

Смерть
Неизвестно
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