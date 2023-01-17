Кадочникова (Кадочникова) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марья Терентьевна
Отец ребёнка: Кадочников Терентий Сафронович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кадочников Ларион Терентьевич
Отец ребёнка: Кадочников Терентий Сафронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно