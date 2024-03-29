Зиборов Афанасий Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Зиборов Дмитрий Дементьев
Рождение ребёнка
1839
Сын: Зиборов Афанасий Афанасьев
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Зиборов Николай Афанасьев
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно