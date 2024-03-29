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Зиборов Афанасий Дмитриев

Место рождения

Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Зиборов Дмитрий Дементьев

Мать: не указана

Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Зиборов Афанасий Афанасьев

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Зиборов Николай Афанасьев

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Зиборов Андрей Афанасьев

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиборов Никита Афанасьев

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
Малахово, Ливенский муниципальный район, Орловская область
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