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Чесноков Иван Карпович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Бракосочетание
02.02.1905

Жена: Честноков (Оглодков?) Екатерина Дмитриевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Смерть
Неизвестно

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