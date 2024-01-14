Руфина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руфина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1940

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1940

Отец: Попов Николай Сидорович

Мать: не указана

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