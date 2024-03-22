Костюкова (Гусева) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюкова (Гусева) Лидия Сергеевна

Место рождения

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1932 г.р.
1937 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Гусев Сергей

Мать: ?

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.04.1932

Сын: Костюков Виктор

Отец ребёнка: Костюков Николай

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.12.1937

Сын: Костюков Станислав

Отец ребёнка: Костюков Николай

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.02.1940

Дочь: Лёскина Галина

Отец ребёнка: Костюков Николай

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костюков Николай

Смерть
1989
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
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