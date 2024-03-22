Костюкова (Гусева) Лидия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Гусев Сергей
Мать: ?
Рождение ребёнка
06.04.1932
Сын: Костюков Виктор
Отец ребёнка: Костюков Николай
Рождение ребёнка
05.12.1937
Сын: Костюков Станислав
Отец ребёнка: Костюков Николай
Рождение ребёнка
24.02.1940
Дочь: Лёскина Галина
Отец ребёнка: Костюков Николай
Рождение ребёнка
19.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костюков Николай
Смерть
1989