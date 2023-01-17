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Климов Иван Павлович

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Место рождения

Вершань, Почепский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Павел

Мать: Климова Анастасия

Вершань, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Климова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Климова Зоя Евдокимовна

Вершань, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Климова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Климова Зоя Евдокимовна

Вершань, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Климова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Климова Зоя Евдокимовна

Вершань, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
20.05.1957

Дочь: Цыганкова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Климова Зоя Евдокимовна

Вершань, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Климова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Климова Зоя Евдокимовна

Вершань, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Климов Иван Иванович

Мать ребёнка: Климова Зоя Евдокимовна

Вершань, Почепский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Зоя Евдокимовна

Смерть
30.04.1983
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