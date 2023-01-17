Климов Иван Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.04.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климов Павел
Мать: Климова Анастасия
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Климова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Климова Зоя Евдокимовна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Климова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Климова Зоя Евдокимовна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Климова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Климова Зоя Евдокимовна
Рождение ребёнка
20.05.1957
Дочь: Цыганкова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Климова Зоя Евдокимовна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Климова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Климова Зоя Евдокимовна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Климов Иван Иванович
Мать ребёнка: Климова Зоя Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Зоя Евдокимовна
Смерть
30.04.1983