Садыкова Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыкова Юлия Николаевна

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Место рождения

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

24.01.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1890 по 1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.01.1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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