Садыкова Юлия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти24.01.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1890 по 1932
Смерть
24.01.1932