Сластников Василий Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сластников Василий Самуилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сластников Самуил (Самоил)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сластников Николай Васильевич

Мать ребёнка: Сластникова Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сластников Павел Васильевич

Мать ребёнка: Сластникова Матрена Семеновна

Смерть
Неизвестно
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