Сластников Василий Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сластников Самуил (Самоил)
Рождение ребёнка
1920
Сын: Сластников Николай Васильевич
Мать ребёнка: Сластникова Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сластников Павел Васильевич
Мать ребёнка: Сластникова Матрена Семеновна
Смерть
Неизвестно