Сидорков (Духновская) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.10.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидорков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидорков Василий
Смерть
13.10.1996