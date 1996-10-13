Сидорков (Духновская) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорков (Духновская) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.10.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидорков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидорков Василий

Смерть
13.10.1996
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