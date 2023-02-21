Федотов Георгий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Григорьева Полина Георгиевна
Мать ребёнка: Парасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
14.07.1934
Дочь: Полусмак Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Парасковья Ефимовна
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
1940
Сын: Федотов Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Парасковья Ефимовна
Смерть
Неизвестно