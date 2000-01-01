Грек Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрек Сергей Павлович

Грек Сергей Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Грек Николай Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Грек Николай Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Грек Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Николаевская обл., Н.-Одесский р-н, с. Н.-Одесса
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close