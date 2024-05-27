Фролова (Кондрашова) Зоя Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Кондрашова) Зоя Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1918

Дата смерти

12.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1918

Отец: Кондрашов Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1945

Дочь: Матвеева (Фролова) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Фролов Михаил Федорович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
31.12.1951

Сын: Фролов Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Фролов Михаил Федорович

Смерть
12.01.1989

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