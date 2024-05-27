Фролова (Кондрашова) Зоя Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1918
Дата смерти12.01.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1918
Отец: Кондрашов Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1945
Дочь: Матвеева (Фролова) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Фролов Михаил Федорович
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
31.12.1951
Сын: Фролов Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Фролов Михаил Федорович
Смерть
12.01.1989