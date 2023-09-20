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Казаков Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Казаков Иван Яковлевич

Мать: Казакова (Попова) Мария Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Черная, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
24.05.1900

Жена: (Попова) Елизовета Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.06.1903

Сын: Казаков Федор Алексеевич

Мать ребёнка: (Попова) Елизовета Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.09.1904

Дочь: Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: (Попова) Елизовета Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.01.1906

Сын: Казаков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: (Попова) Елизовета Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.04.1907

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: (Попова) Елизовета Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.05.1910

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: (Попова) Елизовета Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.05.1918

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: (Попова) Елизовета Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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