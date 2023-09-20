Казаков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Место жительства
Неизвестно
Черная, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
24.05.1900
Рождение ребёнка
07.06.1903
Мать ребёнка: (Попова) Елизовета Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.09.1904
Дочь: Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: (Попова) Елизовета Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.01.1906
Мать ребёнка: (Попова) Елизовета Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.04.1907
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: (Попова) Елизовета Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.05.1910
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: (Попова) Елизовета Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.05.1918
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: (Попова) Елизовета Дмитриевна
Смерть
Неизвестно