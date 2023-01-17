Баранова (Фоменко) Мария Митрофановна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти24.02.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Фоменко Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1933
Отец ребёнка: Баранов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Плужникова Людмила
Отец ребёнка: Баранов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.1986
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно