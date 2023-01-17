Баранова (Фоменко) Мария Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Фоменко) Мария Митрофановна

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Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

24.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Фоменко Митрофан

Мать: не указана

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.11.1933

Сын: Баранов Петр Иванович

Отец ребёнка: Баранов Иван Петрович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Плужникова Людмила

Отец ребёнка: Баранов Иван Петрович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Иван Петрович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
24.02.1986
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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