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Ульянова Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1848 ст.

Дочь: Ульянова Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Ульянов Иван большой Семенович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1850 ст.

Сын: Ульянов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ульянов Иван большой Семенович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Ульянов Иван большой Семенович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Ульянов Иван большой Семенович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Иван большой Семенович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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