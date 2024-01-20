Ульянова Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.09.1848 ст.
Дочь: Ульянова Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Ульянов Иван большой Семенович
Рождение ребёнка
28.06.1850 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Иван большой Семенович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Ульянов Иван большой Семенович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Ульянов Иван большой Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно