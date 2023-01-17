Веретенников-Кондрашев Нестор Осипович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Рождение ребёнка
1773
Сын: Веретенников-Кондрашев Григорий Нестерович
Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Домна Несторовна
Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мавра Несторовна
Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1791
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1832