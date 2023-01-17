Веретенников-Кондрашев Нестор Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенников-Кондрашев Нестор Осипович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич

Мать: Веретенникова-Кондрашева Елена Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Веретенников-Кондрашев Григорий Нестерович

Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Анна Никифоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Домна Несторовна

Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Анна Никифоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мавра Несторовна

Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Анна Никифоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Веретенников-Кондрашев Макар Нестерович

Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Анна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веретенникова-Кондрашева Анна Никифоровна

Смерть
1832
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