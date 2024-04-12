Рысева (Терешина) Параскева Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Отец: Терешин Сергей
Бракосочетание
14.02.1883 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1883
Дочь: Рысева Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Рысев Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
26.10.1884 ст.
Отец ребёнка: Рысев Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
20.02.1887 ст.
Дочь: Рысева Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Рысев Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
28.08.1888 ст.
Сын: Рысев Александр Герасимович
Отец ребёнка: Рысев Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.1889 ст.
Дочь: Рысева Иустина Герасимовна
Отец ребёнка: Рысев Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
13.12.1890 ст.
Дочь: Рысева Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Рысев Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
16.04.1893 ст.
Сын: Рысев Георгий Герасимович
Отец ребёнка: Рысев Герасим Николаевич
Смерть
Неизвестно