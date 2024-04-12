Рысева (Терешина) Параскева Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рысева (Терешина) Параскева Сергеевна

Место рождения

Бакланово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: Терешин Сергей

Мать: не указана

Бакланово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
14.02.1883 ст.

Муж: Рысев Герасим Николаевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.11.1883

Дочь: Рысева Александра Герасимовна

Отец ребёнка: Рысев Герасим Николаевич

Рождение ребёнка
26.10.1884 ст.

Сын: Рысев Степан Герасимович

Отец ребёнка: Рысев Герасим Николаевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.02.1887 ст.

Дочь: Рысева Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Рысев Герасим Николаевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.08.1888 ст.

Сын: Рысев Александр Герасимович

Отец ребёнка: Рысев Герасим Николаевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.09.1889 ст.

Дочь: Рысева Иустина Герасимовна

Отец ребёнка: Рысев Герасим Николаевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.12.1890 ст.

Дочь: Рысева Анастасия Герасимовна

Отец ребёнка: Рысев Герасим Николаевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.04.1893 ст.

Сын: Рысев Георгий Герасимович

Отец ребёнка: Рысев Герасим Николаевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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