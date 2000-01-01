Щетинин Константин Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинин Константин Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: Щетинин Тихон Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Сын: Щетинин Андрей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Щетинин Сергей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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