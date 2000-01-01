Щетинин Константин Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.
Отец: Щетинин Тихон Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Сын: Щетинин Андрей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Сын: Щетинин Сергей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно