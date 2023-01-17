Меркулова (Ненюк) Елизавета Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ненюк Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Меркулов Осип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Наталья Осиповна
Отец ребёнка: Меркулов Осип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Нюра Осиповна
Отец ребёнка: Меркулов Осип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меркулов Осип
Смерть
Неизвестно