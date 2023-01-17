Меркулова (Ненюк) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова (Ненюк) Елизавета Федоровна

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Место рождения

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ненюк Федор

Мать: не указана

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Павел Осипович

Отец ребёнка: Меркулов Осип

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Наталья Осиповна

Отец ребёнка: Меркулов Осип

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Нюра Осиповна

Отец ребёнка: Меркулов Осип

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Осип

Смерть
Неизвестно
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